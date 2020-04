Coronavirus, da un'azienda di Prossedi 30 bombole al "Goretti". Il plauso del sindaco

Un'azienda di Prossedi ha donato 30 bombole d’ossigeno per uso sanitario alla Protezione Civile di Prossedi che poi, a sua volta, ha provveduto a trasportarle all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina mettendole a disposizione del nosocomio pontino. Non è la prima volta che la stessa società si rende protagonista di un gesto di solidarietà visto che, nelle scorse settimane in collaborazione con l'amministrazione prossedana, aveva consegnato gratuitamente agli abitanti le mascherine chirurgiche.

«In questo periodo storico è giusto che chi ha la possibilità possa donare, lo ritengo un gesto di grande intelligenza prima che di grande cuore, per questo la donazione che dell’imprenditore Giuseppe Bardari di Ittella Italy, vada sottolineata anche perché parliamo di un’azienda del territorio di Prossedi che dà lavoro a oltre 200 dipendenti e che è leader nel sostegno della filiera agroalimentare nazionale - chiarisce il primo cittadino di Prossedi - cruciale è stato il ruolo dell’assessore Virgilio Lombardi che s’è interessato in prima persona così com’era accaduto per le mascherine da donare ai cittadini della nostra comunità».

L’operazione è stata coordinata da Alessandro Romano, della Protezione Civile di Latina, dal Comune di Prossedi, con il supporto della Direzione dell’Asl provinciale.

