Piromani scatenati sui Lepini, a fuoco le colline di Prossedi, Maenza e Roccasecca

Sabato 17 Luglio 2021, 11:17

Tornano a devastare le colline dei Lepini i piromani. Dall'altra notte è stata date alle fiamme la collina di "Santa Lucia", una località tra Prossedi e Maenza. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire il Nucleo della Protezione civile di Priverno e le squadre che fanno capo ai gruppi delle "Aquile dei Lepini" insieme ai vigili del fuoco della squadra A di Terracina che hanno dovuto lottare per molte ore, anche in nottata, per limitare i danni alla vegetazione e della florida macchia mediterranea.

Questa mattina di buonora anche parte della collina di Roccasecca dei Volsci è stata presa di mira dai piromani, ma fortunatamente in modo limitato. Fiumi di acqua intanto continuano ad essere riversati da questa mattina presto con un Canadair della Protezione civile regionale sulla verde collina di "San Lucia" in territorio di Prossedi che non smette di bruciare nonostante i massicci interventi di uomini e mezzi.