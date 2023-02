Trail dei Castagni Secolari di Prossedi, il successo della prima edizione

LATINA - È stato un successo la prima edizione del Trail dei Castagni Secolari di Prossedi, l’evento podistico organizzato a Prossedi, che ha coinvolto complessivamente circa 200 partecipanti. La manifestazione, composta dalla gara competitiva di 11 km e dal trekking organizzato, era valida anche come seconda tappa del Trofeo 3 Trail dei Monti Lepini e ha permesso ai partecipanti di gareggiare su un tracciato particolarmente ricco di scorci panoramici, su tratti di sterrato ricchi di passaggi divertenti e stimolanti per gli specialisti dei trail. All’appuntamento ha partecipato, come atleta, anche il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero che ha completato il percorso.

«Siamo molto soddisfatti per la buona riuscita dell’evento anche perché riuscire a coinvolgere un numero così importante di partecipanti, alla prima edizione e in un periodo di ripartenza per gli eventi sportivi dopo la pausa legata al Covid, è per noi motivo di grande gioia - spiega Riccardo Reatini, organizzatore dell’evento - Stiamo già lavorando alla prossima edizione di questo che vogliamo farlo diventare un appuntamento fisso. Molti dei partecipanti hanno apprezzato, oltre al tracciato dal punto di vista tecnico, anche l’aspetto paesaggistico della manifestazione».

Per la cronaca Cesare Iacovacci (Asd Top Trail) ha vinto la prova maschile del trail, seguito da Frank Mallozzi (Polisportiva Fava) e da Daniele Nasso (d+ Trail) che ha completato il podio maschile. Tra le donne successo per Martina D’Oria (Asd Top Trail) ha superato tutte, seguita da Cristina Frabotta (Endurance Training) e Tamara Ferrante (Ernica Veroli).