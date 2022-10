Parco San Marco, riapre da oggi pomeriggio l'area giochi

Si riapre oggi il cancello dell'area giochi di Parco San Marco, ma non il chiosco Bar bapapà ovviamente. Nei giorni scorsi la decisione delle sorelle Cimini, che avevano ottenuto l'assegnazione dal Comune per la gestione quattro anni fa: «Impossibile andare avanti, ridiamo le chiavi al Comune, il canone è troppo alto, non ce la facciamo». La consegna delle chiavi la effettueranno oggi e da oggi pomeriggio - ha annunciato il Comune guidato dal commissario straordinario Carmine Valente, riaprirà i cancelli: Un gruppo di cittadini attivi, referenti del patto di collaborazione per l'area cani, si occuperà dell'apertura e della chiusura dei cancelli dell'area giochi, per il tempo necessario all'Amministrazione per le procedure di gara - già in corso - che individueranno un nuovo affidatario di gestione dell'area giochi e del punto ristoro». Latina Bene Comune, in una nota, sottolinea: «Siamo felici che la nostra proposta sia stata ben accolta e che l'area giochi di piazza San Marco verrà riaperta. Ringraziamo il Comune per l'intervento tempestivo ed i detentori del patto di collaborazione per il lodevole servizio che svolgono per la nostra comunità».



Il bando intanto è in dirittura di arrivo e a giorni dovrebbe essere pubblicato sull'albo pretorio del Comune.