Il Latina ko contro il Taranto ma conquista i play off

Con il fiatone, ma ai play off. Il Latina Calcio 1932 chiude il campionato con la quarta sconfitta consecutiva, ma grazie al successo della Casertana sul Sorrento conquista la decima posizione, l'ultima utile per partecipare alla poule promozione. Al Francioni passa il Taranto, protagonista di un grande primo tempo impreziosito dalle reti di Zonta e Simeri. Nella ripresa il Latina cambia pelle e accorcia le distanze con Mastroianni, ma nonostante l'assalto finale non arriva ad un pari che avrebbe anche meritato.

Il primo squillo è del Taranto con una palla recuperata al 4' da Simeri che si gira velocemente e poi va alla conclusione dal limite, deviata in angolo. All'8' doppia palla gol per il Latina: dopo un'azione insistita di D'Orazio da sinistra, Paganini lascia partire una rasoiata sulla quale interviene Vannucchi, che poi subito dopo disinnesca anche la botta da distanza ravvicinata dello stesso D'Orazio a pochi passi dall'area piccola. La replica dei pugliesi non si fa attendere, è Kanoute a spaventare la difesa nerazzurra. Al 17' su una imbucata improvvisa Bifulco si inserisce da sinistra, serve l'accorrente Zonta che spara direttamente in porta chiamando al grande intervento Guadagno. Gli ospiti alzano il ritmo, costringendo il Latina sulla difensiva e al 26' passano in vantaggio, con Simeri ad ispirare e Zonta a superare da sinistra Guadagno con un pallonetto morbido che si va ad infilare sul secondo palo. I nerazzurri provano immediatamente a replicare.

Al 29' è D'Orazio ad andare al cross da sinistra sul quale si avventa Mastroianni, ma il suo colpo di testa finisce docile tra le braccia. I padroni di casa, però, al 34' subiscono anche il raddoppio sugli sviluppi di un angolo contestato: Simeri, solo in area di rigore, approfitta di una carambola sul destro dalla distanza di Enrici per superare Guadagno in uscita disperata.

Una mazzata tremenda per il Latina che continua a subire l'iniziativa della formazione di Capuano, più brillante e ispirata.

Poi, al 39', una fiammata del solito D'Orazio che va al cross teso da sinistra, sul quale si inserisce, Del Sole che sfiora il pallone, trovando però Vannucchi pronto a deviare sulla traversa. Dopodiché è Crecco a cercare il jolly dalla lunga distanza, ma Vannucchi non si fa sorprendere. L'avvio del secondo tempo è promettente.

I nerazzurri infatti ci mettono appena tre minuti per accorciare le distanze: dopo un'uscita che coinvolge metà squadra, è Del Sole a scappare sulla destra e a servire poi De Santis che, con un cross morbido, trova Mastroianni al centro dell'area, bravo a ribadire di testa in rete. Dopo i primi dieci minuti di sofferenza, il Taranto va ad un passo dal terzo gol grazie a una incursione di Bifulco che va in slalom nell'area di rigore avversaria, con Guadagno però abile nel respingere la conclusione a botta sicura del numero 14.

E’ però un Latina diverso, più audace e determinato, che all'11' sfiora il pareggio con la punizione di D'Orazio che si stampa sulla traversa. I padroni di casa capiscono che occorre cavalcare il momento e al 18' su un cross tagliato del solite D'Orazio è Marino a non arrivare in tempo all'appuntamento con il gol. Per provare ad arrivare al pari, il Latina rischia nelle ripartenze, ma il Taranto non ne approfitta per chiudere la contesa. Così Fontana tenta il tutto per tutto, inserendo sia Fabrizi che Capanni per Mastroianni e De Santis. Nell'arrembaggio finale è Capanni a non sfruttare una clamorosa palla gol su invito dell'imprendibile D'Orazio: sul cross dell'esterno il numero 80 colpisce da solo di testa mandando incredibilmente a lato. Il Latina, nonostante tutto, va ai play off. Da giocare, in attesa del ricorso dei pugliesi, proprio in casa della formazione di Capuano.