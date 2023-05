Roma, a Villa Borghese nasce una nuova area giochi

E’ stata inaugurata a Villa Borghese in viale Goethe, lato Porta Pinciana una nuova area ludica dedicata ai bambini più piccoli. Ad inaugurarla il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi e la presidente del II municipio Francesca Del Bello. La nuova area è più grande di quella esistente ed è stata attrezzata con un piccolo muro, delle corde, giochi a molla, nuovi scivoli, altalene, giostre in questa nuova “libellula" in cui ci sono tante attività per i bambini. «Ne faremo altre quindici entro la fine dell'anno per un investimento di 3 milioni di euro», ha detto la Alfonsi. Ad aggiungersi a queste quelle già realizzate di Villa Paganini e Villa Ada, e quella in programma a breve nel Parco Nemorense. «Siamo arrivati a quota 65 e ora altre 15 sono in dirittura di arrivo - ha concluso il Sindaco - l'impegno è quello di proseguire per realizzare nuove aree ludiche in tutti i parchi e in tutti i quartieri della città, perché il diritto a godere del nostro bellissimo verde e di spazi belli e sicuri dove far giocare i bambini è un diritto che tutti i cittadini devono avere».

Il Sindaco ha ricordato inoltre che Villa Borghese è oggetto di un intervento di 'Caput Mundi’ pari a 20 milioni per la riqualificazione del più grande polmone della capitale. Il programma Caput mundi raccoglie 335 progetti diversi presentati lo scorso anno dall'allora ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il commissario straordinario per il Giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri che stanzia complessivamente 500 milioni per il recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale di Roma e del Lazio.Il progetto è ripartito in 335 interventi su 283 siti archeologici e culturali con il coinvolgimento delle varie Soprintendenze – Parco Archeologico del Colosseo, Parco Archeologico dell’Appia Antica, Diocesi di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale. Tra le sei linee di intervento di Caput mundi c'è #Mitingodiverde che riguarda parchi, giardini storici, ville e fontane. le altre sei linee riguardano il “Patrimonio Culturale di Roma per EU-Next Generation”, con la rigenerazione e il restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico architettonico-della città di Roma, i Percorsi Giubilari 2025 - dalla Roma pagana alla Roma cristiana - finalizzati alla valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, restauro di luoghi e di edifici di interesse storico e percorsi archeologici, #LaCittàCondivisa: patrimonio storico, archeologico e culturale per riqualificare sistematicamente il contesto urbano ed extraurbano, #Amanotesa, finalizzata a incrementare l'offerta culturale nelle periferie per favorire l'integrazione sociale e infine #Roma 4.0, che prevede la digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di siti e app per turisti.