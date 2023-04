Roma, i parchi di Marconi e Magliana avranno il wi-fi

Il consiglio dell’XI municipio ha approvato all’unanimità una risoluzione per dotare i parchi Tevere Marconi e Tevere Magliana di una rete di banda larga wi-fi e di videocamere ad alta risoluzione per la videosorveglianza. Da pochi mesi proprio nei due parchi sono stati piantumati nuove alberature che fanno parte del progetto Ossigeno (finanziato dalla Regione Lazio), iniziativa mirata a ridurre l’inquinamento dell’aria e a garantire un ambiente più sano e soprattutto per una Regione più Green” che ha stanziato in questo senso per il triennio appena trascorso (2020-2022) circa 13 milioni di euro per i 6 milioni di alberi appena finiti di piantumare. Proprio il parco Tevere di Magliana è stato dotato di un boschetto ed un’area giochi con altalene e scivoli, sistemati all’altezza della rampa di via dell’Impruneta. Progetti per i due parchi con un investimento iniziale di circa 335mila euro per portare sulle rive del Tevere aree sport e giochi per bambini. Per il parco Tevere Marconi, posta sulla sponda destra del fiume all'altezza di Ponte Marconi, dopo l'esecuzione delle opere edili strutturali del parco, dalla rampa di accesso, pavimentazioni, recinzioni, parapetti e predisposizione degli impianti, e il posizionamento di arredi (panche, tavoli, cartellonistica), attrezzature e giochi e per il fitness e un chiosco e per ultimo la piantumazione degli alberi arriva come per il parco Magliana la banda larga wi-fi. Dal 1° gennaio 2023 infatti, sono stati affidati all’XI municipio anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle vasche d'acqua, il controllo dello stato degli arredi e delle aree gioco, la verifica del funzionamento degli impianti, la pulizia delle pavimentazioni, il decespugliamento degli argini, lo svuotamento dei cestini, la manutenzione dei percorsi e delle recinzioni, la cura delle piante e la piantumazione di nuove alberature. Proprio per la realizzazione di questi interventi Roma Capitale ha previsto il trasferimento all'XI Municipio di uno fondo annuale di 250 mila euro.