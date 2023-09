Nuova area giochi nel quartiere per ricchi, ma è solo una pila di tronchi. «Pensavamo fosse uno scherzo»

In un complesso residenzale molto esclusivo, è stata costruita una nuova area giochi. Composta però solamente da una panchina e una pila di nove tronchi. L'area recintata fa parte della tenuta di Ashton Rise vicino a Market Harborough Leicestershire, dove le case sono costate fino a 600.000 sterline. Un residente, John Lewis , 51 anni, ha condiviso un video del “parco giochi” sui social media e ha detto che i costruttori «dovrebbero vergognarsi». Il complesso residenziale – che vanta 119 proprietà – è stato costruito da Linden Homes e completato alla fine del 2020.

Il video

Nel video si sente John, ingegnere di sistemi informatici autonomo, dire: «Questa a quanto pare è un'area giochi per bambini piccoli. Naturalmente niente cani, niente fumo, niente ciclismo.

La polemica

Per questo, ci aspettavamo qualcosa di sorprendente». A questo punto l'uomo sposta la telecamera e rivela la pila di tronchi.«Questo è tutto, questa è l'area giochi».

L'area per bambini è gestita da FirstPort, che si definisce "i principali specialisti nella gestione di proprietà residenziali del Regno Unito". FirstPort ha affermato che il parco non è stato costruito da loro: si occupano solo della manutenzione. John ha aggiunto: "All'inzio ho pensato fosse un'istallazione di arte moderna, poi ho pensato ad uno scherzo». I rapporti locali del 2018 mostrano che l'importo massimo per cui è stata venduta una casa in questa zona è stato di circa 600.000 sterline. Una cifra assai alta. E per questo in molti si aspettavano di più