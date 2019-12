Latina, taglia il traguardo, si accascia e muore alla Mezzamaratona: il dramma di Ciro Imparato

LATINA - Tragedia questa mattina, poco prima delle 13, sul traguardo della Mezzamaratona di Latina. Ciro Imparato, 45 anni, che viveva nei pressi di Borgo Montenero, tra Terracina e San Felice Circeo, dopo aver concluso la prova di 21 km, ha accusato un malore e si è accasciato a terra tra l’incredulità di tutti. Subito dopo essersi sentito male è stato soccorso dal personale medico ma gli sforzi sono stati vani perché il podista, dopo essere stato trasferito all’ospedale di Latina in ambulanza, è deceduto lasciando nella disperazione la sua famiglia, i compagni di squadra della Podistica Pontinia, con cui era tesserato, e il resto dei partecipanti all’evento.

Ciro Imparato, persona molto solare e amata da tutti, aveva partecipato a moltissime competizioni nell'ultimo periodo, la passione per il podismo era arrivata dopo aver lasciato il calcio, sport al quale si era dedicato molto in passato. Chi lo conosceva ricorda il suo sorriso e la battuta sempre pronta: questa di Latina doveva essere per lui l'ultima gara dell'anno solare in attesa della pausa natalizia.

