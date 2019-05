Atleta 22enne si accascia alla maratona e muore a un chilometro dal traguardo

Taylor Ceepo di Medina, nell'Ohio, aveva solo 22 anni: era bella, atletica, lo sport era la sua vita. Domenica scorsa era tra i partecipanti della maratona di Cleveland: le mancava poco più di un chilometro per arrivare al traguardo. Ne aveva percorsi quasi 42 quando l’hanno vista accasciarsi al suolo. È crollata all’improvviso ed è stata immediatamente soccorsa dai medici: è stata trasportata in ospedale dove il suo cuore ha smesso di battere per ragioni che solo un’autopsia potrà stabilire.

Taylor, che recentemente si era laureata in biologia alla Walsh University, era inserita nella squadra universitaria femminile ed era una delle atlete più forti dello Stato. I suoi amici la ricordano come una ragazza sportiva che si sottoponeva regolarmente ai controlli: «Era estremamente in forma - ha detto Ed Sutter, un amico di famiglia, a News 5 Cleveland - Se aveva qualcosa non ha veramente senso che non sia stato rilevato».

“It’s just really hard to accept right now because we don’t know why”. Tonight at 11 on @wkyc how 22-year-old Taylor Ceepo’s former teammates and coach are keeping her memory alive after she died nearly crossing the finish line during the Cleveland half marathon. pic.twitter.com/Px0TRakwDY — Tiffany Tarpley (@TiffanyTarpley) 21 maggio 2019

«È mio triste dovere informare che un caro membro della nostra famiglia Walsh, Taylor Ceepo, è crollata mentre correva la maratona di Cleveland ed è morta - ha scritto la vicepresidente per gli affari studenteschi della Walsh University, Amy Malaska - Sua madre, i suoi cari amici e il suo fidanzato (anch'egli studente di Walsh) erano con lei. Il nostro amore e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. La tua famiglia Walsh ti terrà nelle sue preghiere».hanno riferito di aver trattato 60-70 maratoneti per disturbi legati alla disidratazione, a strappi muscolari e a lesioni ortopediche. In tanti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi per le alte temperature che raggiungevano i 26 gradi già alle 9 del mattino.«Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della scomparsa di questa giovane crollata durante la gara - ha detto Jack Staph, direttore esecutivo della corsa, in una dichiarazione che è stata anche twittata dalla Cleveland Marathon - I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici».