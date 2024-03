«Mi vado a schiantare in auto con i nostri figli»: lei chiama la polizia dopo anni di minacce: arrestato a Latina

La polizia di Latina ha arrestato un uomo di 47 anni per il reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, nonchè madre dei suoi figli. Due giorni fa quest'ultimo le ha telefonato minacciandola di togliersi la vita, andandosi a schiantare in auto insieme ai due bambini appena presi da scuola. La donna ha così chiamato la questura, con gli uomini della squadra Volante che hanno raggiunto in pochi istanti l’appartamento dell’uomo, trovandolo al suo interno insieme ai figli, entrambi visibilmente provati.

Sul posto è poi arrivata la stessa donna, che ha raccontato agli investigatori della squadra Mobile il contesto di minacce e di violenze fisiche e psicologiche subite negli anni di convivenza: tanto da spingerla, nel 2017, a porre fine alla relazione.

La vittima ha spiegato inoltre di non aver mai denunciato per paura di ritorsioni nei confronti suoi e dei figli, minacciata di morte dall’uomo che una volta le avrebbe anche puntato un’arma alla testa davanti ai bambini. La donna ha ricostruito agli inquirenti anche vari episodi di violenza fisica subita, tra cui uno avvenuto mentre era in stato di gravidanza, in attesa del loro secondo figlio.

Un contesto, insieme agli ultimi fatti documentati attraverso i file audio e le foto mostrate agli inquirenti e riferibili senza dubbio a condotte avvenute nelle 48 ore precedenti alla denuncia, che ha consentito di procedere all’arresto in flagranza differita dell'uomo, ora nel carcere di Latina in attesa di giudizio di convalida.