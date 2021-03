Escursionista disperso sul monte Leano, salvato dai vigili del fuoco

Soccorso e salvato un uomo che non riusciva a scendere dal monte Leano, a Terracina. E' intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco, a seguito segnalazioni di un soccorso a persona disorientata. Poco dopo l'elicottero Drago VF 141 del reparto Volo di Ciampino, dopo una breve ricognizione ha individuato la persona in difficoltà. Il personale specialista a bordo del velivolo ha utilizzato il verricello per recuperare l'uomo, impaurito ma apparentemente in buone condizioni di salute.

L'escursionista è stato poi trasportarlo presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 21:37

