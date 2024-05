Aprilia, arriva un nuovo hotel di lusso

TURISMO

Da fuori non si vede ancora nulla, ma a settembre - salvo imprevisti - ad Aprilia aprirà un nuovo albergo e sarà a 4 stelle. Un’iniziativa che punta a migliorare la ricettività del territorio anche in vista del Giubileo 2025. Il nuovo hotel sorgerà nello stabile tra via Caracalla e via Aldo Moro, quello che prima ospitava “Brico Io” ormai chiuso da tempo, e coinvolgerà anche il piano superiore dell’edificio che accoglie Scarpamondo. I lavori procedono spediti, lo conferma anche il sindaco Lanfranco Principi: "Ho incontrato già la proprietà - dice il primo cittadino - e la ristrutturazione interna allo stabile sta procedendo speditamente. Probabilmente a settembre potrà aprire. Io trovo che sia per il territorio una splendida notizia - commenta Principi - il Giubileo 2025 rappresenta per noi un’ottima opportunità. Tanti pellegrini potranno scegliere Aprilia per poi poter raggiungere Roma in 30 minuti, sia in auto sia in treno. E’ un’ottima possibilità. La nostra ricettività poi è molto richiesta - commenta ancora il sindaco - la città ha bisogno di questa struttura". A rilevare lo stabile comprato all’asta è stata la catena alberghiera Simon Hotel di Pomezia. Dalla parte dell’ex Brico Io sorgerà un’ampia sala da pranzo con una cucina dove verranno organizzati i pasti giornalieri. Le stanze saranno tutte realizzate al piano superiore. Si tratta di almeno 30 camere, alcune delle quali saranno suite. "Quell’edificio aveva già una destinazione d’uso per la realizzazione di un albergo - spiega ancora il sindaco Lanfranco Principi - dunque è stato piuttosto facile per la proprietà una volta acquistato l’edificio far partire gli interventi.

Si deve dare ancora una bella sistemata, ma sono certo che verrà una cosa carina". L’accesso all’albergo avverrà da via Aldo Moro, c’è un ascensore che sarà messo a disposizione degli ospiti. In questo progetto non sarà coinvolto l’area che ospita il locale “36 food music and drink” di via Aldo Moro. La pagina social del Simon Hotel Pomezia è già stata modificata aggiungendo il nome della città di Aprilia subito dopo. L’ennesima conferma che il progetto ormai è quasi giunto a compimento. La città pontina è spesso meta di viaggi di lavoro, grazie alle molteplici imprese, e gode anche della vicinanza al litorale romano e alla capitale. Fattori che la rendono ancora più attraente per questo genere di investimenti. Le 4 stelle poi sono indicative dell’intenzione di fornire un servizio di un certo livello dedicato infatti a chi si occupa di business. Ad Aprilia c’è già l’Enena Hotel che offre sempre un servizio a 4 stelle e altri due alberghi in centro, poi alcuni B&B tra la periferia e la città. "La nostra ricettività è sempre molto richiesta e sempre piena - sottolinea ancora il sindaco Principi - e non può che giovare al nostro tessuto economico questa nuova attività". Secondo i bene informati per il Simon Hotel Aprilia ci sono già delle prenotazioni. Dunque si attenderà settembre per l’inaugurazione ufficiale.

