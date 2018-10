Escursionista cade e resta gravemente ferito, salvato dall'Ares 118 al Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un escursionista è stato tratto in salvo, questa sera, sul Monte Circeo grazie all'intervento di un elicottero dell'Ares 118 che è andato a recuperarlo in una zona impervia. L'uomo, 60 anni, era caduto ed era rimasto gravemente ferito, i compagni avevano subito dato l'allarme ma la zona dove si trovava era particolarmente difficile da raggiungere.A quel punto la centrale di Latina dell'Ares 118 ha deciso di far intervenire l'elicottero dotato di verricello per far arrivare i sanitari nella zona impervia e per recuperare il ferito. Nel frattempo un'ambulanza era stata già dirottata in zona. Raggiunto e stabilizzato l'escursionista, che ha riportato fratture multiple, si è provveduto poi al trasporto all'ospedale "Fiorini" di Terracina.Le condizioni meteo peggiorate repentinamente, fra l'altro, hanno impedito all'eliambulanza di fare ritorno a Roma e pertanto è rimasta nell'aviosuperfice di Latina Scalo.