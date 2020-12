«Nessuna revisione al ribasso per il nostro territorio». Dall'ospedale dove è ricoverato dopo essere rimasto contagiato dal covid, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha parlato a lungo con la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, «Un proficuo colloquio telefonico relativamente al progetto dell'Autostrada Roma-Latina - spiega Coletta - Con la Ministra De Micheli mi sono fatto portatore delle istanze provenienti dal territorio, dal mondo imprenditoriale e dalle parti sociali , circa la realizzazione di questo fondamentale progetto viario. La ministra mi ha comunicato che le opere complementari previste nel progetto originario saranno portate a termine attraverso canali di finanziamento diversi e con appositi capitoli di spesa. E quindi si auspica, per quanto riguarda il territorio di Latina, che se ci sarà una revisione del progetto, sarà una revisione molto contenuta e non certo al ribasso. La Ministra ha infatti assicurato che l'Autostrada Roma-Latina resta un'opera vitale per il nostro territorio anche in virtù degli interventi inizialmente progettati. Ringrazio vivamente la Ministra Paola De Micheli per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Abbiamo anche concordato la sua partecipazione a un dibattito pubblico che si svolgerà ovviamente in modalità remota e che manderemo in onda sui canali online del Comune di Latina prima delle festività natalizie. In quell'occasione faremo il punto sul progetto e le opere complementari e sono certo che sarà un momento dal quale emergeranno in maniera netta l'utilità di questa opera e tutti i benefici che ne deriveranno per il nostro territorio».

Ma è sempre di ieri la notizia che la Roma Latina non è tra le opere per le quali il Governo ha deciso di accelerare attraverso la nomina di commissari dotati di pieni poteri.

Facile immaginare che la scelta operata dal Governo scatenerà nuove polemiche sui tempi di realizzazione delal Pontina che rischiano di allungarsi ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA