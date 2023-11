Domenica 12 Novembre 2023, 12:14

IL CASO

Il caso di Emiliano Coletta arriva in Regione. La vicenda del medico ingaggiato in ospedale nei giorni dell'emergenza covid per coprire i turni diurni e notturni di pronto soccorso insieme ad una cinquantina di colleghi, ma unico nei giorni scorsi a cui non è stato rinnovato il contratto, finisce in una interpellanza al presidente della Regione Francesco Rocca firmata dal consigliere di Verdi e Sinistra, Claudio Marotta: «Valutazioni di merito effettuate in occasione dell'ultimo rinnovo dei rapporti di collaborazione professionale presso la ASL di Latina».«Nel 2020, presso la ASL di Latina, per rispondere alle esigenze di funzionamento dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza - ricorda Marotta - vennero contrattualizzati un numero congruo di operatori sanitari in regime di rapporto di collaborazione professionale; la qualità del servizio reso da questo gruppo di giovani sanitari è stato costantemente riconosciuto e reso manifesto attraverso il rinnovo continuo dei rapporti di collaborazione professionale».Inoltre «attualmente - spiega il consigliere regionale nell'interrogazione - esiste una carenza cronica di medici negli ospedali laziali che preferiscono accettare incarichi meglio retribuiti e meno rischiosi all'estero piuttosto che accettare di lavorare nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale».«All'atto dell'ultimo rinnovo contrattuale - chiarisce Marotta - avvenuto alla scadenza del 30 settembre 2023, risulta sianostati rinnovati al 31 dicembre i contratti di centootto operatori sanitari e solo uno fino al 30 ottobre 2023». Quello di Emiliano Coletta che, per inciso oltre ad essere un medico apprezzato e ormai esperto malgrado la giovane età, è anche il figlio dell'ex sindaco di Latina Damiano Coletta. Marotta questo non lo dice, ma tra le righe è come se chiedesse se questa parentela ha pesato negativamente, anche perché risulta che anche proposta di rinnovo era corredata di tutti pareri favorevoli.Nell'atto Marotta chiede al presidente Rocca quali «valutazioni di metodo e di merito effettuate in occasione dell'ultimo rinnovo dei rapporti di collaborazione professionale del personale sanitario avvenuto a settembre 2023 presso la ASL di Latina».