Latina, elezioni: alle 12 ha votato il 13,67% contro il 16,01% del 2021.

I due candidati sindaco di Latina hanno votato. Damiano Coletta, candidato per il campo progressista (Lbc, Per Latina 2032, Pd e M5S), ha votato alle ore 10.30 presso il seggio di residenza, in via Sezze. Poco dopo, intorno alle 11.15, è stata la volta di Matilde Celentano, candidata per il centrodestra (FdI, Lega, FI, Dc-Udc, Lista Matilde Celentano sindaco), che ha espresso il proprio diritto-dovere di voto presso la sezione 107 della scuola dell'infanzia "Collodi" di Borgo Isonzo. Scende intanto l'affluenza, e non di poco: alle ore 12, si sono recati a votare 14.577 elettori su 106mila aventi diritto, pari al 13,67%, in forte calo rispetto alle ultime amministrative 2021, quando alla stessa ora si registrò il 16,01%.