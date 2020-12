Investimento sulla Pontina, arteria chiusa in direzione Roma

PONTINA - Un pedone è stato investito questa mattina intorno alle 5,30 sulla Pontina, all'altezza del km 26.200 da un autoarticolato. Al momento l'arteria è chiusa al traffico per consentire tutti i rilievi e la fila per arrivare a Roma è in costante aumento, tanto che si consigliano strade alternative. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia, il personale Anas, diverse autoambulanze e il magistrato di turno. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Attraversare la Pontina è vietato, inoltre il fatto è avvenuto prima dell'alba, dunque al buio. La Pontina è stata chiusa al traffico all’altezza del bivio Monte D’Oro-Roma.

Il traffico è deviato su via Pontina Vecchia e via Laurentina. Al momento permangono lunghe code da via dei Rutuli a Pomezia Nord.

Ultimo aggiornamento: 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA