Latina, negoziante rapinato e picchiato in centro: tre arresti della polizia

Tre arresti della squadra volante per una tentata rapina aggravata. In carcere sono finiti ieri sera tre tunisini, tutti irregolari in Italia, che intorno alle 21 sono entrati in un minimarket di via Emanuele Filiberto, in pieno cittadino e poco lontano dalle autolinee, minacciando il titolare e intimandogli di consegnare l'incasso della giornata. Al rifiuto del proprietario del piccolo esercizio commerciale i tre lo hanno immobilizzato e picchiato, sfilandogli dalla tasca 2.500 euro.



La vittima è riuscita a chiamare aiuto e in suo soccorso è arrivato un conoscente di passaggio in zona. Ma quando ha varcato la soglia del negozio anche lui è stato scaraventato a terra e aggredito dalla banda. Intanto, una segnalazione al 113 ha fatto arrivare immediatamente sul posto due pattuglie della volante, che hanno bloccato e arrestato i tre rapinatori per tentata rapina aggravata. Si tratta di Haikel Yousfi e Zid Abdoulli, entrambi di 24 anni, e di Volri Modher di 19, per i quali si sono aperte le porte del carcere.



Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45



