Isola pedonale, in piazza del Popolo rispunta la ciclabile: «Ma solo per tre mesi»

Un nuovo tratto di pista ciclabile, ma solo temporaneo. Fervono i lavori per la "nuova" isola pedonale del centro storico di Latina in piazza del Popolo, con le squadre che stanno definendo la segnaletica orizzontale e verticale, finalizzata alla riapertura al traffico, dal lunedì al venerdì, della piazza nel tratto che collega corso Matteotti a via Diaz. Il tutto con una novità che ieri mattina ha lasciato sorpresi molti residenti. Davanti all'Intendenza di finanza, a ridosso del marciapiede, è stato disegnato un tratto di pista ciclabile. «Ma come? Non doveva essere cancellata?», si sono chiesti in molti. Vero. Infatti è il tracciato è stato dipinto ma solo « temporaneamente». E lo spiega l'assessore alla Mobilità, Gianluca Di Cocco: «Si tratta di una messa in sicurezza dell'anello ciclabile del centro storico, che altrimenti si sarebbe interrotto improvvisamente. Ma è una cosa temporanea: sarà eliminata tra tre mesi, insieme al resto della pista del centro storico, come già spiegato in Consiglio comunale».Di Cocco precisa anche come su via Diaz, sempre nel periodo di riapertura dell'isola pedonale, ovvero dal lunedì al venerdì, «il parcheggio sarà su entrambi i lati della strada», come avverrà, su due file, appunto, anche in piazza del Popolo (una fila di stalli lungo il marciapiede davanti l'Intendenza di finanza e una, parallela, a ridosso dell'aiuola di fronte al Circolo).Intanto, ferve anche il lavoro negli uffici Mobilità per i permessi per i residenti: questi avranno infatti la possibilità di entrare nell'isola pedonale del centro storico non più per venti minuti, ma per trenta minuti, per svolgere le funzioni della quotidianità come scaricare la spesa, e non più con una sola auto (targa) registrata, ma potendo iscrivere tutte le auto di famiglia (questo, per evitare che l'utente si trovi impossibilitato a entrare, se l'auto "registrata" è ad esempio in officina). Sempre negli uffici, si svolge anche la verifica dell'assegnazione dei parcheggi riservati ai residenti dell'area pedonale, posti fuori dall'isola, che sono stati redistribuiti con la nuova ordinanza.L'operatività delle modifiche è questione di ore, come annunciate dalla sindaca Matilde Celentano e dalla sua maggioranza: il tratto corso Matteotti-piazza del Popolo-via Diaz riaperto al traffico veicolare dal lunedì al venerdì e nuovi stalli auto (una trentina circa) nella piazza stessa e lungo via Diaz a disco orario di un'ora per consentire shopping e servizi negli uffici. Sono invece 39 gli stalli per residenti redistribuiti fuori dall'isola. Isola che, come ha spiegato la sindaca Matilde Celentano rispondendo alle prime critiche sui social inerenti queste novità, «sarà allargata con una serie di isole contigue, dalla ex Banca d'Italia all'ex Mercato annonario all'ex Garage Ruspi».Andrea Apruzzese