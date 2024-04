Martedì 9 Aprile 2024, 10:27

Un mercato settimanale del martedì completamente rinnovato a settembre nelle sue strutture, nella disposizione dei banchi, nei servizi a disposizione dell'utenza. I lavori di quello che a Latina tutti conoscono come "mercato del martedì" dal tradizionale giorno della settimana in cui si svolge da decenni ma che formalmente è il mercato in R6, partiranno a maggio e si concluderanno, secondo il cronoprogramma, nell'arco di quattro mesi, in base a quanto illustrato ieri in commissione Attività produttive dall'assessore al ramo, Antonio Cosentino, e dall'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Massimiliano Carnevale.Il progetto nasce nel 2021 con la prima approvazione da parte della giunta comunale, dopo anni di valutazioni sulla necessità di ringiovanire il mercato, con una delibera finalizzata a ottenere 200mila euro di apposito finanziamento da parte della Regione Lazio. Un progetto che viene incontro alle nuove normative igienico sanitarie e di sicurezza; in particolare, realizzando messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non strutturale del mercato; adeguamento e riqualificazione dei banchi e/o box alla normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza, compresi macchinari, attrezzature impianti e tutti gli elementi funzionali per l'attività di commercio, per le medesime pubbliche finalità e destinazioni; creazione, riqualificazione ed organizzazione di aree comuni all'interno dell'area mercatale o nelle aree annesse, da mettere a disposizione degli utenti; promozione delle strutture dei mercati nel territorio (tali spese non possono superare il 10% dell'importo dei lavori a base d'asta); strumenti e progetti di innovazione tecnologica finalizzati all'implementazione di nuovi servizi di utenti e clientela. La Regione approva e l'atto di impegno viene poi approvato dalla nuova giunta, nel giugno 2023.Diversi gli interventi previsti, come illustrati ieri dall'assessore Carnevale: «Verrà ripristinato il manto stradale e realizzata una nuova segnaletica orizzontale per identificare le superfici dei banchi, e una nuova segnaletica verticale che consenta di identificare le aree merceologiche, la numerazione dei banchi. Saranno approntati nuovi punti di acqua per i banchi del settore ittico con misuratore di portata. Verrà, inoltre, riqualificato l'edificio ospitante i servizi igienici e sono in programma anche interventi sull'arredo urbano con panchine, cestini, alberature e rastrelliere per biciclette. L'area sarà dotata di parcheggi rosa riservati alle donne in stato di gravidanza, pensiline fotovoltaiche nei parcheggi esterni dell'area con relativa colonnina di ricarica, punti di distribuzione dell'energia elettrica nel settore alimentare al servizio degli ambulanti e, infine, verranno riqualificati la recinzione perimetrale e i cancelli carrabili e pedonali». Non mancherà anche la piantumazione di nuovi alberi, per creare zone d'ombra. In relazione alla vecchia struttura che ospitava il bar, ormai in condizioni di gravissimo degrado, a breve sarà avviato il bando per l'assegnazione della gestione, con contestuale ristrutturazione. L'assessore Cosentino ha assicurato che - nonostante i lavori - non ci saranno interruzioni nel servizio: «Sarà, infatti, garantita la continuità dell'attività del mercato e non sarà prevista chiusura, così come concordato nei vari e proficui incontri che abbiamo organizzato con le associazioni di categoria».An.Ap.