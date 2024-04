Martedì 9 Aprile 2024, 10:29

IL PROCESSO

I FATTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patteggiamento della pena a un anno e mezzo di reclusione con la sospensione condizionale. Questa la sentenza nei confronti dei cinque ragazzi tutti di etnia slava arrestati il 25 febbraio scorso ad Aprilia quali responsabili del furto di gioielli e denaro contante all'interno di un'abitazione di Campoverde.Il processo per direttissima a loro carico davanti al giudice monocratico del tribunale di Latina, Mario La Rosa, si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri con una condanna patteggiata tra il legale dei giovani, l'avvocato Antonio Gugliotta, e il pubblico ministero. Gli imputati di età compresa tra i 19 e i 28 anni, tutti incensurati e residenti tre ad Aprilia, uno a Scampia, uno a Castel Volturno erano stati arrestati al termine di un'indagine ad hoc da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo e del Reparto territoriale di Aprilia in seguito alla denuncia di un di un anziano residente a Campoverde dalla cui abitazione erano stati portati via monili in oro, orologi e denaro contante.L'uomo si era rivolto ai militari disperato perché tra gli oggetti trafugati ce n'erano alcuni dal grande valore affettivo perché appartenuti ai genitori. Era scattata dunque la caccia agli autori del furto studiata nei minimi dettagli, con tanto di pedinamento in incognito lungo la Pontina grazie ad un segnalatore installato sotto l'automobile utilizzata dalla banda dei ladri, una vettura che era stata presa a noleggio a Napoli. Grazie a questo piano alla fine gli uomini coordinati dal colonnello Antonio De Lise erano riusciti a cogliere la banda in flagranza di reato.La refurtiva era stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Nella prima udienza del processo i cinque avevano ammesso tutto e si erano dichiarati pentiti offrendosi anche di risarcire il danno subìto dalla vittima così il giudice, dopo avere convalidato il fermo, aveva disposto nei loro confronti soltanto gli obblighi di dimora nei rispettivi Comuni di residenza.Ieri la prosecuzione dell'udienza nel corso della quale la difesa ha chiesto e ottenuto il patteggiamento della pena: a conclusione della camera di consiglio il giudice ha emesso la sentenza: condanna per tutti e cinque a un anno e sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena essendo tutti incensurati; una multa di 350 euro ciascuno e un risarcimento alla vittima del furto di 1.500 euro. Gli investigatori stanno comunque verificando se lo stesso gruppo di ladri sia responsabile anche di altri furti messi a segno tra Aprilia, Cisterna e i Castelli romani.E.Gan.© RIPRODUZIONE RISERVATA