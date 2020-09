Coronavirus e tamponi, il "drive in" del Goretti domenica chiude alle 14

Si viaggia al ritmo di 300 al giorno, si coprono turni con il personale dei reparti, ma dopo giorni no-stop si deve anche tirare un sospiro di sollievo. Fidando, tra l’altro, sul fatto che i rientri dalle vacanze andranno via via scemando con l’estate che volge al termine. Nell’attesa, la Asl di Latina ha reso noto che domenica prossima - 6 settembre - il

servizio di “drive-in” per l’effettuazione dei tamponi, sito presso

l’ospedale Santa Maria Goretti , chiuderà alle 14

Ogni giorno la fila di chi è tornato da una vacanza, ma anche di coloro che fanno il tampone con prescrizione del medico di famiglia o perché richiesto dal datore di lavoro, inizia alle 7 del mattino e l’attesa media è di circa tre ore. Con disagi per il traffico della zona e attese, appunto, spesso infinite. La tenda lavora senza sosta, ormai da settimana, ma per chi volesse andarci domenica sappia che alle 14 il servizio sarà sospeso.



