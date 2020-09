© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati 2241 i tamponi effettuati ai drive-in negli ultimi 8 giorni del mese di agosto. Una media di 280 al giorno, per un totale di oltre 70 nuovi contagi, che salgono a 80 con i nuovi numeri di ieri. File interminabili intorno all'ospedale Goretti per raggiungere la postazione allestita nell'area esterna del nosocomio: quasi tutti rientri dalle vacanze della settimana di Ferragosto, in gran parte dalla Sardegna ma anche dalla Spagna, dalla Grecia e poi rientri dalla Romania o dall'India. Non sono solo giovani ma persone di tutte le età, perché il virus non risparmia nessuno. E a fronte del gran numero di asintomatici o lievemente sintomatici, è cresciuto anche in provincia il numero di pazienti ricoverati, qualcuno addirittura trasferito dal Goretti allo Spallanzani di Roma in condizioni più critiche.L'onda dei nuovi contagi ha travolto intere famiglie, come nel caso di un nucleo di Latina composto da moglie, marito, figlio, sorella e cognato, tutti di ritorno dalla Sardegna. O dei cluster di Santi Cosma e Damiano o della famiglia di Minturno, positivi madre, padre e una bambina di appena 11 mesi.Il dipartimento di prevenzione della Asl di Latina è tornato a lavorare ai livelli di aprile, continuando ancora, come mesi fa, a tracciare ogni contatto di ogni nuovo paziente positivo e ad identificare il link epidemiologico di ciascun caso. Un lavoro enorme che ha portato finora a un risultato importante: ogni possibile focolaio è stato contenuto, ogni cluster è sotto controllo e attentamente monitorato.Ma i casi, tra numeri costanti e qualche picco, continuano a crescere. Agosto si è chiuso con 7 casi e il mese di settembre si è aperto invece con quattro nuovi tamponi positivi, tre dei quali trattati a domicilio e uno ricoverato. Uno ha un link epidemiologico dalla Campania e un altro è stato invece scoperto dopo la segnalazione arrivata da un medico di medicina generale, gli altri sono invece relativi a contatti di altri casi già noti e isolati.I pazienti sono residenti, uno per ogni comune, ad Aprilia, Latina, Fondi e Minturno (quest'ultimo è riferito al caso della bambina di pochi mesi). A questi si aggiunge poi un quinto contagio che risulta però residente al di fuori del territorio e perciò non conteggiato nel numero complessivo dei pazienti pontini.Il conto totale arriva dunque a 780 positivi dall'inizio della inizio pandemia. Di questi, 545 sono guariti (due in più rispetto al giorno precedente) e 37 sono invece deceduti dall'inizio dell'emergenza sanitaria per le conseguenze del covid. Attualmente i positivi sfiorano quota 200 (198 per la precisione), con 160 pazienti trattati a domicilio e 38 ricoverati.