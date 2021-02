Latina, un minuto di raccoglimento in Consiglio comunale per la morte del carabiniere di Sonnino e dell'Ambasciatore nel Congo

Un minuto di silenzio per i fatti del Congo. Il Consiglio comunale di Latina, convocato stamattina per affrontare il tema del sito di stoccaggio dei rifiuti su via Migliara 45, si è aperto con un minuto di raccoglimento per l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, per Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, originario di Sonnino, caduti ieri, insieme al loro autista in un attacco a un convoglio delle Nazioni unite, avvenuto nella parte orientale del Paese africano. Dopo un primo intervento del sindaco, Damiano Coletta, la seduta è poi proseguita con la relazione dei tecnici nominati dall’amministrazione comunale, Massimo Amodio e Giorgio Libralato, che hanno espresso un diniego tecnico all’insediamento dei sito dei rifiuti sulla Migliara 45, accanto alla Plasmon.

