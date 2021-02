In Provincia bandiera a mezz'asta in onore dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci

RIETI - Il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, aderendo all'iniziativa di Upi (Unione Province italiane) ha disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera dell'Ente, per esprimere il sentito cordoglio e condivisione del dolore delle loro famiglie, per la scomparsa dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere, Vittorio Iacovacci. «Onore e merito al nostro Ambasciatore ed al giovane Carabiniere che ha trovato la morte indossando con lustro la divisa a servizio dell'Italia».

Ultimo aggiornamento: 17:11

