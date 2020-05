Ripartono i centri estivi, pranzo al sacco garantito dalla società che gestisce le mense scolastiche

Dal 15 giugno anche a Latina riaprono i centri estivi per i bambini, che all’ora di pranzo potranno ricevere il cestino preparato per l’occasione da Dussmann Service «a garanzia del massimo rispetto delle misure sul distanziamento sociale e in materia di sicurezza alimentare». A renderlo noto è la stessa società che gestisce il servizio di ristorazione scolastica per le mense del Comune di Latina e la ristorazione collettiva presso altre strutture comunali (nidi, pasti a domicilio per anziani e disabili).

Vedi anche » Stabilimenti balneari aperti dal 29 maggio, ma le spiagge libere restano un rebus

«La preparazione e il confezionamento dei pasti o dei sacchetti per i centri estivi avrà luogo presso l’attrezzato centro cottura di via Po, la grande struttura comunale recentemente ristrutturata da Dussmann. Attenzione particolare è riservata al prezzo del singolo pasto o sacchetto, che vista la situazione attuale, sarà calmierato. Dussmann provvederà anche alla consegna dei pasti presso le strutture».

L’azienda non è nuova nelle iniziative dall’elevato valore sociale a Latina e nel resto d’Italia. Durante l’emergenza Covid-19 ha donato alla Caritas di Latina derrate alimentari da destinare alla preparazione di pasti per i più bisognosi, e per altre iniziative caritatevoli-sociali sul territorio del capoluogo pontino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA