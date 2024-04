Lievito parte con musica, arte e teatro E arriva il premio Nobel Giorgio Parisi

Non poteva che ricominciare con un concerto itinerante per le vie del centro di Latina, la nuova edizione di Lievito. La rassegna, che si apre oggi e terminerà il 30 aprile, porterà in città una moltitudine di eventi gratuiti pensati per tutte le età. Da Palazzo M al Teatro D'annunzio, dal Circolo Cittadino al Cinema Corso, le iniziative abbracciano musica, cinema, scienza, letteratura, teatro, arte con uno spazio speciale dedicato ai bambini. Questa giornata inaugurale è un trionfo di suoni e colori, con una parata musicale che scorre tra le strade del centro, guidata dal trombettista pontino Nicola Tariello e una marching band rimodulata per questa occasione. I ritmi jazz della New Orleans degli anni Trenta si fonderanno con le vie di Latina, riempiendo l'aria di energia e creatività. Ad organizzare il festival, la neocostituita associazione culturale "Lievito", presieduta da Melia Mangano. La direzione artistica è sempre a cura di Renato Chiocca.

IL PROGRAMMA

Partenza alle 17 da Palazzo M, dove si tornerà a fine sfilata per l'inaugurazione di tre mostre d'arte contemporanea, curate da Fabio D'Achille per Mad. Espongono Marco Paladini in "Oltre visibile", Alessandra Chicarella e Monica Menchella in "Volar te", Fabrizio Gargano e Gabriele Casale in "Disegnar isole". Le opere dei cinque artisti, allestite nelle varie aree di Palazzo M, faranno da cornice a tutti gli eventi della rassegna. Il vernissage è per le 19, seguirà una degustazione offerta dalla Strada dei Vini e dal bar Tribeca. Alle 20 sarà la volta del teatro con il monologo "La ventiduesima donna", scritto e interpretato da Angela Iantosca, con regia di Gabriele Manili. La giornalista pontina si misura per la prima volta con un testo teatrale che condensa anni di impegno sociale e civile, tradotto in nove libri, e porta in scena un viaggio nel mondo femminile a partire dalle 21 Madri Costituenti, le prime donne elette in parlamento nel 1946.La rassegna si concluderà al teatro D'Annunzio con uno degli appuntamenti più attesi, il talk con il Premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi. L'evento è già sold out, ma tutti coloro che non sono riusciti a prenotare un posto, potranno seguirlo in diretta sul canale youtubeLievitoLatina.