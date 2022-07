RIETI - Giochi in piazza a Montopoli con la festa finale dei Centri estivi di Spazio Aperto 2.0. Dalle 18 alle 20 di oggi nella piazza Comunale di Montopoli giochi da tavolo e di ruolo con Reate Gens - Ludens In Tabula con Luca De Angelis. Inoltre le Circofantasie con Andju Ormeloh. Si tratta di un progetto del Teatro delle Condizioni Avverse Aps in collaborazione con Arci Rieti.

Il progetto

Il progetto dei centri estivi è all’interno del progetto Spazio Aperto 2.0 che promuove la cultura, la creatività, le attitudini artistiche come strumenti sociali e favorisce l’inclusione e il coinvolgimento attivo dei giovani. Spazio Aperto 2.0 vuole essere il secondo step del progetto “Spazio Aperto” realizzato nel 2021 grazie al finanziamento dell’Avviso regionale “Comunità Solidali 2019”.



Le Amministrazioni di Comune di Comune di Montopoli di Sabina e Città di Poggio Mirteto, l’Ufficio di Piano della Bassa Sabina e il Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina sostengono il progetto di Spazio Aperto 2.0, un progetto finanziato dalla Regione Lazio, Politiche Sociali attraverso il bando "Comunità solidali 2020".