Latina, mense scolastiche chiuse: prodotti freschi donati alla Caritas

Donati alla Caritas alimenti freschi destinati alla mensa scolastica. Lo ha fatto la Dussmann Service, la società appaltatrice dei servizi di ristorazione scolastica e per i centri diurni del Comune di Latina, che vista la situazione ha deciso di donare alla Caritas i prodotti alimentari freschi che originariamente erano destinati alle mense delle scuole comunali e che sarebbero andati sprecati a causa della sospensione delle attività scolastiche decisa dal Governo per l’emergenza Coronavirus.Nella giornata di ieri sono state consegnate alla Caritas circa 800 polpette e 30 chili di carne.«Donazioni del genere - spiegano dalla Dussmann - si sono già verificate nei mesi scorsi. La collaborazione con la Caritas è costante e periodicamente doniamo derrate e pane del giorno in base alle giacenze. Non si escludono altre consegne qualora dovesse essere prolungata la sospensione delle attività scolastica».