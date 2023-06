La scuola è finita, aiuto! I 3 mesi (infiniti) di vacanza dei nostri figli: tra centri estivi e costi alle stelle

La scuola non è certo un parcheggio, d’accordo. Eppure, quando le aule chiudono - per tre mesi le elementari e per due mesi i nidi e quelle dell’infanzia - i genitori devono risolvere un enigma tuttora irrisolto: dove metto i bambini? A tutti piacerebbe stare a casa, meglio ancora se un residenza di vacanza, ma l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. E se non lavori non mangi. In fondo siamo genitori e i genitori li vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia.

Centri estivi a Roma dopo la chiusura delle scuole: dall'equitazione all'archeologia, è caccia alla soluzione

Così se i pargoli più fortunati possono contare su case estive o sulle cure di nonni o baby sitter, la stragrande maggioranza dei bambini si ritroverà al traino di mamma e papà. I centri estivi? Vanno dai 45 ai 250 euro a settimana.

Quindi possono risolvere il problema giusto per qualche giorno. Poi? Non chiamatele vacanze: perché il tempo che resta fino a settembre è tutto un equilibrio sopra la follia. Una settimana al campus, una dai nonni, un paio con mamma e papà in vacanza, oppure prendiamo le ferie sfalzate: tu luglio, io agosto. O magari chiediamo una mano alla vicina di casa o a qualche santa mamma: un incastro che richiede pagine e pagine di fogli Excel. Perché a differenza del restante genere umano, per i genitori, i 3 mesi estivi sono rilassanti come un giro sulle montagne russe.