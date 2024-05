Sabato 11 Maggio 2024, 08:40

Diventa di proprietà del Comune di Formia il terreno adiacente il muro di Nerva, che farà parte della “Passeggiata di Cicerone” finanziata dal Pnrr per 5,5 milioni di euro. Un atto di estrema generosità da parte della famiglia Ranucci, che ieri ha sottoscritto al palazzo comunale l'atto di donazione dell'area di fronte a viale Unità d'Italia, con vincolo di inalienabilità. Grazie a questo fondamentale passaggio potranno essere aperti i cantieri per il “waterfront”: un sistema di percorsi pedonali connessi sia tra i vari siti archeologici e naturalistici presenti, sia con il centro urbano costituito dalla centralissima via Vitruvio. Il progetto, suddiviso in quattro tratti, prevede la realizzazione di spazi di aggregazione, in particolare in prossimità di Piazza Marina nella parte sottostante l’ex discoteca “Marina di Castellone”.

Alla cerimonia ufficiale hanno presenziato il notaio rogante, l’avvocato Michele Barbaraci, l'ex senatore Raffaele Ranucci, sua sorella Giorgetta e il nipote Giorgio Angelo Rinaldi, mentre per l'amministrazione comunale il sindaco Gianluca Taddeo, gli assessori Francesco Traversi (Patrimonio), Giovanni Valerio (Turismo), Fabio Papa (Sport) e Luigia Bonelli (Cultura) e il dirigente del settore Patrimonio, Daniele Rossi.

Raffaele Ranucci ha sottolineato il profondo legame personale e della sua famiglia con Formia, ricordando che ci sono voluti più di dieci anni affinché si riuscisse a realizzare il loro desiderio di donare alla città i terreni costieri. «Un sito importantissimo che ci permetterà di realizzare la famosa “Passeggiata di Cicerone” - ha spiegato il sindaco Gianluca Taddeo - una delle opere più rilevanti degli ultimi 30 anni, necessaria a congiungere la Città al mare e ad una stupenda area archeologica. Ringrazio Raffaele Ranucci per aver colto la mia richiesta, superando le varie vicissitudini, frutto di una politica del passato probabilmente miope e poco lungimirante».

Il sindaco Taddeo ha omaggiato la famiglia Ranucci di una pergamena commemorativa ed una targa ricordo. Ranucci ha personalmente ringraziato il sindaco e gli uffici preposti per essere riusciti a concretizzare finalmente la donazione e ha consegnato al sindaco due coppe vinte dalla squadra di calcio di Formia negli anni 1985-86 quando lo stesso Raffaele Ranucci ne era presidente. «Un sincero grazie va anche alla sua famiglia per l'importante donazione a favore della nostra Città», ha concluso Taddeo.