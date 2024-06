Domenica 2 Giugno 2024, 05:45

Folti capelli ricci, occhi scuri, un sorriso luminoso: Namite Liesbeth Selvaggi lascia il segno con un solo sguardo e difatti, a soli 14 anni, conta già oltre 90 mila follower sui social dove è nota come “Dinamite_tz”. La giovanissima di Terracina è una vera star dei social e si è fatta notare soprattutto per il suo incredibile talento nel canto. Vive tra l'Italia e la Tanzania, parla tre lingue, studia canto e recitazione e fino a poco tempo fa giocava anche nel Basket Terracina: senza dubbio Namite, il cui nome significa vittoria, è una ragazza piena di energia e talento.

La giovane vive a Terracina con mamma Vanessa Mbamba, pittrice, e papà Giuseppe, agronomo che lavora nelle Ong e gira il mondo, figlio del noto professore e ambientalista terracinese Emilio Selvaggi. «I miei genitori si sono conosciuti a Zanzibar, in Tanzania, nel 2003 e si sono innamorati. Hanno vissuto diversi anni lì e un anno dopo la mia nascita, avvenuta nel 2010 a Dar es Salaam, ci siamo trasferiti a Terracina», racconta Namite. Quando non è a scuola, all’istituto comprensivo Milani, Namite frequenta con regolarità le lezioni di canto con la sua insegnante Antonella Caiazzo alla scuola Musincanto, segue lezioni di batteria e da quest’anno si è avvicinata anche alla recitazione. «Studio canto da quando ho 9 anni, è la mia più grande passione. Dopo aver recitato nel ruolo di Giovanna nel film "Improvvisamente a Natale mi sposo", con Diego Abatantuono e Violante Placido, ho deciso anche di seguire un corso di teatro».

«Namite è una ragazza molto curiosa, piena di talento, la seguiamo per darle una formazione artistica completa», commenta l’insegnante Antonella Caiazzo. Cantante solista nel coro Gospel Phoenix Gospel Choir di Terracina, insieme a mamma Vanessa, Namite è una grande appassionata di Whitney Houston e con la sua reinterpretazione del brano "The greatest love of all" ha raggiunto ben 250mila visualizzazioni sui social. «Siamo orgogliosi di avere Namite nel coro, è emozionante vedere una ragazza così giovane cantare un brano così importante», afferma l’insegnante.

NEI BRANI PACE E AL RISPETTO

Vincitrice del MTM Awards 2020, premio internazionale nato per celebrare chi si distingue nella diffusione delle tradizioni e delle lingue etniche, consegnatole in Inghilterra per la categoria musica e intrattenimento, quest’anno Namite si prepara a ritirarne un altro per essersi distinta nel canto e aver diffuso nel mondo lo swahili, lingua franca dell’Africa centro-orientale, che lei parla perfettamente. Ma è soprattutto in Tanzania che Namite Selvaggi spopola: qui ha tantissimi fan che la fermano anche per strada per un selfie, soprattutto giovanissimi che la seguono su Instagram, dove lei comunica con loro in swahili, inglese e italiano. «Ogni estate torno in Tanzania con i miei genitori, non voglio perdere le mie radici. Qui sono molto conosciuta e vengo invitata spesso come ospite in trasmissioni tv e radio. In Tanzania compongo e registro sempre nuove canzoni con il team dell’etichetta discografica Tanzaitaly, che diffonde i miei brani in tutto il mondo», racconta la cantante 14enne. Namite usa la sua musica e la sua voce soprattutto per diffondere messaggi di pace, scrivendo canzoni dalle sonorità rhythm and blues ed etniche, che parlano di solidarietà, amicizia, rispetto per l’ambiente, antirazzismo, amore per le proprie radici culturali. «Amo cantare perché attraverso la mia voce posso trasmettere messaggi importanti e profondi ai miei coetanei. Nel mio futuro vedo sia la musica che il cinema: continuerò a studiare duramente perché spero un giorno di poter lavorare in tutto il mondo», conclude Namite Selvaggi.