Domenica 2 Giugno 2024, 06:30

Ora il Comune di Latina intende acquisire anche il “palazzo Key”. O ciò che resta del suo rudere. Per farne cosa, si deciderà in maggioranza. Se ristrutturarlo (ma con quali fondi?) o abbatterlo (perché le condizioni sono realmente drammatiche dopo decenni di abbandono). Ma una cosa è certa: la confisca, decisa definitivamente dalla Corte di Cassazione, apre nuovi scenari per quello che rappresenta uno dei più noti “buchi neri” del centro storico di Latina.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, definisce «notizia importante» quella della confisca definitiva, che «mette la parola fine a una decennale vicenda giudiziaria. Fin dall'inizio ho personalmente monitorato, di concerto con l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, la vicenda del grattacielo sulla quale l’assessorato aveva comunque intrapreso le necessarie procedure per verificare la sua legittimità, definite con un provvedimento di diniego a una vecchia domanda di condono del 2013. Tale diniego era propedeutico all’ordinanza di demolizione, in corso di predisposizione». La sindaca prosegue, precisando che però ora «la sentenza della Corte di Cassazione imprime una svolta decisiva, e apre uno scenario nuovo per le sorti future del centro cittadino. Adesso, di concerto con l’assessorato all’Urbanistica, provvederemo a far predisporre dagli uffici tutti gli ulteriori atti amministrativi per conseguire la definitiva acquisizione del bene al patrimonio comunale», e «avvieremo subito - conclude la sindaca - con l’assessore Muzio che ha seguito con impegno tutte le fasi procedimentali per la conseguita acquisizione, un confronto interno alla maggiorana per stabilire quale direzione prendere sul futuro del bene. Dovremo avere le idee chiare sulla destinazione e l’utilizzo dell’edificio, qualora si decidesse di conservarlo, piuttosto che abbatterlo».

UNA STORIA LUNGA

Per il “Key” si apre ora una nuova stagione della sua lunga storia. Fu, negli anni Sessanta del secolo scorso, il primo “grattacielo” di Latina, con i suoi 14 piani fuori terra. Eretto nel 1966, su progetto dell’architetto Vittorio D’Erme, come esposizione di mobili e arredi e uffici vendita, restò aperto in tale funzione fino al 1981. Poi, le vicende giudiziarie, a partire dalla vendita del 2007 a 2,5 milioni di euro, finita sotto indagine. Ora la confisca definitiva.

L’OPPOSIZIONE

«È una notizia positiva che mette fine a una vicenda che ha radici lontane e a una ferita a cielo aperto nel pieno del centro storico - osserva la capogruppo Pd, Valeria Campagna - prendiamo atto della dichiarazione della sindaca di acquisire il bene, e in primis vigileremo sulla correttezza della procedura e sul futuro di quella zona del centro. Al solito, ci lascia però perplessa l’azione di una amministrazione che continua senza una visione d’insieme del proprio patrimonio comunale: si continua ad acquisire, e ci viene il dubbio: sarà acquisito per farci cosa, lo diamo all’Università? Dalle dichiarazioni inoltre, si evince di un futuro confronto interno alla maggioranza: non si capisce che il confronto dovrebbe essere con tutta la città e le forze di opposizione». Dal Pd interviene anche la consigliera comunale Daniela Fiore, secondo cui «la confisca rappresenta un’opportunità per chiudere uno dei grandi buchi neri del centro; ma dalla confisca all’acquisizione l’elemento critico è la capacità del Comune di avviare realmente una progettualità». Dario Bellini, capogruppo di Lbc, ricorda che «come amministrazione intervenimmo per la messa in sicurezza e attivammo una richiesta di perizia, per capire se lo stabile sia ancora recuperabile. Peraltro, la demolizione sarebbe estremamente complicata, quasi chirurgica, essendo molto vicino ad altri stabili. Come Lbc, siamo per sanare prima possibile la situazione, ma è essenziale un confronto con tutte le forze politiche e la città».