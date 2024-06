Violenza alla via dei pub: minorenne minacciato con un coltello e preso a bottigliate. Trasportato in ospedale

Questa notte un ragazzo non ancora maggiorenne residente a Latina è stato trasportato in ambulanza in ospedale con un taglio sul labbro, il naso fratturato e alcuni denti rotti dopo esser stato aggredito nella zona dei pub del capoluogo pontino da un altro giovane, adesso ricercato dalle forze dell’ordine.

Il minorenne si trovava all’interno di uno dei tanti locali della zona della movida in centro quando ha avuto un diverbio, sembrerebbe per futili motivi, con il suo aggressore, il quale gli ha puntato un coltello al fianco intimandogli di uscire fuori.

Una volta in strada, quest’ultimo è stato colpito con una bottigliata, rendendo necessario l’intervento del mezzo di soccorso del 118, che lo ha trasferito nel nosocomio pontino, e di una gazzella dei carabinieri del nucleo operativo Radiomobile, intervenuti per ricostruire quando accaduto e dare il via alle indagini per risalire all’identità dell’aggressore.