Lunedì 3 Giugno 2024, 08:00

Alla fine il Pef un segno meno lo avrà. Il Comune di Latina è riuscito a tagliare circa 1 milione di euro sul Piano economico e finanziario del servizio rifiuti per il 2024, rispetto al totale del 2023. Dagli oltre 36 milioni di un anno fa, si passerà a una cifra finale tra 35.010.000 euro e 35.020.000 euro.

Una diminuzione piccola rispetto alla cifra elevatissima cui si arrivò nel 2023, con un aumento di 10 milioni di euro rispetto al 2022, incremento causato allora in parte dagli aumenti Istat e dei costi delle materie prime, in parte dalla scelta di spalmare sul Pef il recupero di gran parte dell’evasione della Tariffa rifiuti (TaRi), operazione non solo consentita ma anche imposta dalle norme.

«Il Piano economico e finanziario deve essere approvato entro il 30 giugno e per questo dobbiamo stringere i tempi e stiamo tenendo molte riunioni fiume per limare tutto. La prossima settimana andrà in commissione per l’esame e poi l’approvazione, altrimenti non ci saranno i tempi per portarlo in Consiglio comunale per il varo definitivo entro i termini», spiega l’assessore all’Ambiente, Franco Addonizio. L’assessore spiega che «abbiamo trovato la quadra. Non c’è il risparmio che pensavamo (inizialmente si era parlato di riuscire a tagliare di circa 2,5 milioni di euro, poi però si era tornati ai 36 milioni precedenti, non senza contrasti in giunta; ora invece si taglia di circa 1 milione di euro; ndr), ma qualcosa siamo riusciti a tagliare. D’altronde, se avessimo tagliato troppo, saremmo stati costretti a rinunciare a molti servizi, dallo spazzamento al riassetto, comunque alla pulizia della città. Alla fine, dunque, 1 milione di euro in meno ci sarà». Un taglio che dovrebbe consentire di mantenere l’attuale livello delle bollette TaRi, o anche una minima diminuzione.

«TUTTO DA CAMBIARE»

Dopo il Pef, bisognerà affrontare la revisione del piano industriale di Abc (l’Azienda dei beni comuni, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) che, secondo Addonizio, «è tutto da cambiare: il progetto iniziale da rivedere alla luce del porta a porta in centro; il contratto di servizio, da adeguare alle nuove norme. Il piano industriale attuale non prevedeva il centro storico, non prevedeva lo spazzamento, non c’era il numero dei chilometri da percorrere e neanche la previsione del numero dei passaggi per il porta a porta. Insomma, non era adeguato. Dobbiamo cambiare tutto».

COSA FARE IN CENTRO

Un piano industriale che dovrà dirimere, una volta per tutte, costi e modalità di arrivo del porta a porta anche nel centro storico di Latina: la scelta sarà quella tra cassonetti intelligenti in strada e cassoni condominiali per le grandi realtà abitative. Questo, perché proseguire con i mastellini, oltre all’affollamento sui marciapiedi, avrebbe significato un consistente aumento dei costi (e delle bollette) a causa dell’incremento di personale necessario per i passaggi di raccolta.

Addonizio non lo specifica, ma, stando a quanto si apprende, l’amministrazione di piazza del Popolo vorrebbe anche avviare un controllo più stringente su Abc. Non solo perché nelle stanze del Comune, settimane fa, sarebbero saltati sulle sedie per l’utile da poco meno di 1 milione di euro registrato da Abc e giudicato troppo elevato per un’azienda di servizi; ma anche perché si vorrebbe una maggiore efficienza sull’impiego del personale aziendale.