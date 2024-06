Festa del 2 giugno, il prefetto Falco suona la carica: «Si vince solo tutti insieme»

«Un 2 giugno insieme, secondo tradizione, a verificare lo stato della fiducia generale verso le istituzioni, in un confronto aperto, dedicato a tutti coloro che quotidianamente tengono in piedi la macchina dello Stato democratico in provincia di Latina». Così, ieri, il prefetto Maurizio Falco ha aperto le celebrazioni per il 78° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana: una serie di iniziative realizzate con la 4a Brigata telecomunicazioni sistemi per la difesa aerea, l'Aeronautica militare di borgo Piave, il Comando artiglieria controaerei di Sabaudia, il Comune pontino e, infine, i vigili del fuoco.

Analizzando l'ultimo anno trascorso il prefetto ha parlato di un «contesto che accelera troppo», in cui si rischia «di non dare il giusto spazio al merito delle tante cose fatte insieme come comunità», suggerendo di non dimenticare «le fatiche enormi che sono spese quotidianamente dai tanti protagonisti della gestione di un presente così complesso.

Questo è il percorso, il destino, delle istituzioni di garanzia – ha aggiunto –. Mantenere accesa senza soluzione di continuità la macchina dello stato, rendendola credibile ed efficace per rinsaldare i pilastri della democrazia nelle comunità e lasciando eredità di metodo di lavoro e, se possibile, di affetti».

Il prefetto ha poi parlato della capacità di «essere protagonisti non solo nell’emergenza, ma soprattutto nella programmazione», sottolineando che «il Paese ha bisogno di stringersi con le sue migliori capacità, alcune straordinarie presenti proprio nella nostra provincia». Vale a dire i venti cittadini ai quali, poco dopo, sono stati consegnati i diplomi delle onorificenze al merito concesse dal Presidente della Repubblica. Diciassette nuovi Cavalieri della Repubblica e tre ufficiali.

Conclusa la cerimonia di consegna, infine, i vigili del fuoco hanno dispiegato un enorme vessillo tricolore sull'edificio di piazza della Libertà, dove in tantissimi sono accorsi anche per visitare la mostra statica di mezzi militari. Una serie di iniziative, organizzate con lo scopo di permettere alla città di celebrare insieme l'identità nazionale, che si sono concluse nel pomeriggio con l'esibizione nei giardini della prefettura del tenore Aldo Caputo, accompagnato dal pianista Roberto Corlianò, a cui ha fatto da cornice quella degli studenti del liceo musicale Manzoni.