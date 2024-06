Scontro tra auto e bicicletta, ferito un uomo di 65 anni

Grave incidente a Maenza, coinvolte un’auto e un ciclista, lo scontro è avvenuto lungo una delle arterie principali della città, immediato l’intervento dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, un cittadino romeno di 31 anni, residente a Maenza, era alla guida del veicolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato con lo specchietto retrovisore destro una bicicletta, condotta da un uomo di 65 anni residente a Terracina. L’impatto ha provocato la caduta del ciclista, che è finito rovinosamente a terra.

La scena dell'incidente è stata subito affollata da passanti e residenti che, allarmati dall'accaduto, hanno chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure al 65enne che, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Latina. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le procedure di rilevazione per ricostruire la dinamica dell'incidente.