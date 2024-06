Lunedì 3 Giugno 2024, 06:45

Era dentro a un locale insieme a degli amici quando ha sentito la lama affilata di un coltello puntata contro il suo fianco, con la sola maglietta a separarla dalla carne. «Esci fuori che parliamo» gli ha detto, costringendolo a seguirlo. «Cosa c’è?» gli ha risposto lui una volta in strada, ricevendo una bottigliata in pieno volto come replica. Ci sarebbe uno sguardo di troppo dietro l’aggressione subita da un ragazzo di 16 anni sabato sera nella zona dei pub, nel centro di Latina, dove il minorenne è stato prima minacciato con un’arma da taglio e poi colpito con una bottiglia di vetro da un giovane straniero che gli ha causato il taglio del labbro, la frattura del naso e la rottura di alcuni denti.

L’episodio di violenza, andato in scena tra l’1 e le 2 della notte fra sabato e domenica, non si è verificato proprio in via Neghelli, la principale via della movida pontina, costellata di locali da una parte e dall’altra della strada, bensì qualche decina di metri più avanti. Vale a dire poco prima dell'incrocio fra via Fratelli Bandiera e viale don Morosini, dove comunque insistono diversi bar e ristoranti. Vittima dell’aggressione un ragazzo di 16 anni, italiano e residente a Latina, che si trovava proprio in uno di questi insieme agli amici quando è stato raggiunto da un giovane straniero, probabilmente di origine nordafricana, il quale gli ha puntato un coltello contro il fianco, intimandogli di uscire. In realtà, qualche istante prima i due avevano già discusso per futili motivi all’interno del locale. Sembrerebbe per uno sguardo di troppo lanciato la sera prima, forse un’occhiataccia non digerita, che ha poi portato al litigio e alla successiva minaccia di sabato sera. Fatto sta che il sedicenne, con l’arma puntata contro, è stato costretto a uscire fuori, dove ha subito chiesto all'altro il perché del coltello. Lo straniero, tuttavia, ha fatto parlare la violenza, prendendo una bottiglia di vetro e scagliandola contro il suo volto. Poi, dopo un breve momento di caos e di tensione fra i presenti, nel quale è volato anche qualche spintone, quest'ultimo se l'è data a gambe, allontanandosi di gran carriera. Quando i paramedici del 118 sono arrivati sul posto, infatti, hanno trovato solamente il sedicenne con il volto coperto di sangue, accerchiato dai suoi amici preoccupati.

Una volta fatto salire in ambulanza, i sanitari hanno accertato che, oltre ad un taglio sul labbro, il ragazzo aveva riportato anche la frattura del naso, ma soprattutto aveva perso alcuni denti a causa del colpo. Ferite che hanno reso necessario il suo trasporto all'ospedale Goretti, mentre i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile intervenuti iniziavano ad ascoltare le testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto e risalire all'identità dell'aggressore. Ad indagare sul caso sono adesso i militari della compagnia di Latina, diretti dal maggiore Paolo Perrone, ormai da più di 24 ore sulle tracce dello straniero.

