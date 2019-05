L'associazione "In ricordo di Daniele" dona altre attrezzature all'ospedale di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’associazione "In Ricordo di Daniele Onlus" ha effettuato in questi giorni altre consegne all’ospedale "Santa Maria Goretti di Latina". Si tratta di un nuovo carrello porta cartelle cliniche al reparto di Malattie infettive, diretto da Miriam Lichtner e di un lettino per visita pazienti al reparto di Chirurgia, diretto da Marco Sacchi.Daniele è stato un bambino simbolo nella lotta all'Aids, sul quale il professor Ferdinando Aiuti sperimentò cure avveniristiche per l'epoca.«Continuiamo a fare le consegne. – ha spiegato Antonietta, mamma di Daniele, presidente dell’Associazione – e siamo in attesa del macchinario Oct Tac per il teparto di oculistica che dovrebbe avvenire nel mese di giugno, tempi tecnici e burocratici permettendo. Come sempre ringrazio tutte le persone che mi aiutano ogni giorno per far si che tutto questo possa realizzarsi. Nei prossimi giorni ci saranno altre ‘piccole’, ma utili consegne in altri reparti».