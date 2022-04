Incrocio pericoloso e strade dissestate, appello dei residenti di Borgo Faiti

Solleciti e raccolta firme non sono bastati, così i residenti di Borgo Faiti a Latina tornano a segnalare la situazione di pericolosità dell'incrocio con la Migliara 42 e 1/2 e il dissesto delle strade.

Portavoce dell'iniziativa è Antonio Tesone, il quale rimarca la pericolosità dell’incrocio, già teatro di numerosi incidenti di cui anche mortali. «Questo crocevia è critico non solo per la segnaletica stradale che è quasi del tutto cancellata - sottolinea - il cartello dello stop su un lato della strada è coperto quasi del tutto da una pianta, mentre sugli altri lati dell’altra via, la segnaletica è del tutto inesistente».

APPROFONDIMENTI LATINA Sezze saluta il piccolo Alessio, il post di Ciro Immobile. Il... LATINA Latina, scontro sulle strade: Ranieri indica quali rifare,...

Un tratto di strada molto pericoloso «per tutti gli automobilisti che vengono a Borgo Faiti, che a causa del dissesto del manto stradale devono evitare buche grandi come crateri, e nei periodi di pioggia si accentuano ancora di più, ma soprattutto per coloro che non conoscono la zona e percorrono l’incrocio a velocità sostenuta, divenendo causa di molteplici incidenti che hanno anche divelto la statua della Madonnina, poi riposizionata dagli abitanti».