Martedì 18 Gennaio 2022, 18:52

«Ecco quali sono le strade che verranno rifatte nel capoluogo pontino». «Nessun intervento è stato ancora individuato». E' andato in scena questo pomeriggio il botta e risposta tra l'assessore in quota Pd ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Pietro Caschera, e il suo predecessore e attuale consigliere comunale di Lbc Emilio Ranieri. Tutto nasce dall'elenco delle strade che dovranno essere rifatte nel capoluogo, indicate in una nota diramata da Emilio Ranieri in cui precisava come «il prossimo passo è ripristinare la sicurezza stradale di altri snodi importanti: via Nascosa, via del Lido, via Isonzo, via Bachelet, via Pantanaccio, viale Petrarca, via Villafranca, via della Stazione. Nonché diversi tratti urbani di Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo Grappa, Borgo Santa Maria, Borgo Montello e Borgo Podgora. Siamo a buon punto, ma la messa in sicurezza delle strade deve continuare nel rispetto dell’impegno che l’amministrazione ha preso nei confronti della città».

Interrogato per un commento su questo elenco di interventi, però, l'attuale assessore, Pietro Caschera, ha precisato che «non è così, nessun intervento è stato ancora individuato. A oggi, l'ufficio deve ancora individuarli».