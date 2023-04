Latina Calcio contro la Fidelis Andria: subito il pareggio 1-1/La diretta

Il giorno atteso è arrivato e il Latina Calcio 1932 sa che non può perdere il treno che porta ai play off. Questo pomeriggio, alle 17.30 allo stadio Francioni, va in scena l'ultimo atto del girone C di Lega Pro. Arriva la Fidelis Andria, in lotta per evitare la retrocessione, costretto a vincere per essere sicuro di accedere ai play out. Una sfida totale, da dentro o fuori. La sfida comincia.

17'

Ammonito Ciotti dell'Andria

La rete di Ganz: 1-1 al Francioni

16'

Pareggio Latina con Ganz dopo grande azione da destra spinta da Di Livio e Sannipoli. Latina e Fidelis Andria sono sull'1-0

8'

Doccia gelata per i nerazzurri: vantaggio Andria. Gol di Ventola con un destro secco sul secondo palo

2'

Latina subito pericoloso: destro di Fabrizi all'interno dell'area di rigore, respinge Savini