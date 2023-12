Gol direttamente da fallo laterale: il Latina Under 17 fermato così sul campo della Recanatese

LATINA - Un errore costato caro, un gol erroneamente convalidato che ha frenato la corsa del Latina Calcio 1932 Under 17 Nazionale verso le primissime posizioni del girone C. La formazione allenata da Antonio Verardi domenica scorsa ha pareggiato in maniera rocambolesca sul campo della Recanatese. Dopo essere andati in vantaggio con Di Giovannantonio al 15' del secondo tempo, i nerazzurri hanno subito la rete dell'1-1 direttamente da fallo laterale. Come è possibile vedere anche nel video, dopo la rimessa battuta da un giovane calciatore marchigiano non c'è alcun tocco da parte dei giocatori, con il pallone che termina la sua corsa all'interno della porta. L'arbitro Daniele Serpentini di Fermo, evidentemente mal posizionato, vede una deviazione, così come uno dei suoi assistenti, e indica il centro del campo tra lo stupore dei pontini, le cui vibranti proteste si sono rivelate inutili.

Un pareggio beffardo che non ha permesso al Latina di agguantare il Perugia in terza posizione a quota 22 in classifica.

Si proverà a dimenticare l'accaduto già domenica prossima, in occasione del match casalingo con il Benevento primo in classifica, attualmente a +5 sui ragazzi di mister Verardi.