L'attesa è terminata, riecco il Latina. Era l'11 maggio quando i nerazzurri scendevano in campo per l'ultima volta in stagione, nella gara valida per il primo turno play off, persa a Monopoli. Dopodiché qualche allenamento e il rompete le righe. Oggi nel tardo pomeriggio, alle ore 18, al Francioni si radunerà il gruppo, anche se ancora incompleto, che inizierà a preparare la terza stagione consecutiva in serie C. Tanto è stato modificato e qualcosa ancora cambierà, ma c'è un punto di riferimento, l'uomo su cui la società ha deciso di puntare per presentarsi ai nastri di partenza di un girone C che si preannuncia particolarmente competitivo: Daniele Di Donato. L'allenatore che, al termine della poule promozione sembrava vicino all'addio, è rimasto nel capoluogo per dare seguito ad un progetto tecnico che ha fatto registrare dei risultati importanti. L'allenatore di Giulianova non ha mai nascosto il suo legame con la città, nel capoluogo pontino ha trovato un ambiente ideale per lavorare e, in questi due anni di serie C è cresciuto, dimostrando di avere il carattere per superare anche i momenti più critici. Durante la prima stagione, dopo un mese e mezzo circa, quando la squadra si trovava nei bassifondi della classifica, è riuscito, grazie anche al sostegno di direttore sportivo e proprietà, a trovare le contromisure per risollevare le sorti del gruppo, sia dal punto di vista tattico, cambiando sistema di gioco, sia sotto il profilo caratteriale. E nel giro di quattro mesi, i pontini hanno spiccato il volo mettendosi in tasca con un certo anticipo la salvezza. All'alba della seconda annata, c'era la voglia di fare un ulteriore passo in avanti, "alzare l'asticella", come più volte ripetuto. Obiettivo centrato, nonostante qualche intoppo e un momento particolarmente difficile.