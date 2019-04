I carabinieri forestali sequestrano una piscina abusiva a San Felice Circeo

Proseguono gli accertamenti anti abusivismo edilizio all’interno del Parco Nazionale del Circeo in zone sottoposte a vincoli paesaggistico – ambientali ed idrogeologici. I carabinieri forestali di Sabaudia della stazione Parco, guidati luogotenente Alessandro Rossi, hanno posto sotto sequestro una piscina abusiva in località Quarto Caldo, nel territorio del Comune di San Felice Circeo. Il manufatto, in corso di realizzazione, era privo di titoli abilitativi e pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli che gravano su quell’area. Il proprietario è stato denunciato e la piscina è stata posta sotto sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA