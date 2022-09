Sabato 17 Settembre 2022, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 15:11

Una struttura extralberghiera totalmente abusiva è stata scoperta in località Cardigliano a Specchia nel Salento. Da oltre 10 anni in zona agricola, quella che doveva essere un’azienda agricola che avrebbe dovuto coltivare ortaggi e frutta e allevare bestiame, si è trasformata in un’attività ricettiva con nove appartamenti aventi ognuno almeno 4 posti letto, piscina ampia e servizio bar e ristorante a richiesta.

Un’attività pubblicizzata su tutti i più importanti siti di promozione turistica con tanto di servizi e offerte e con tanto di recensioni da parte degli ospiti, alcuni arrivati in gruppi da 20. Il gestore non aveva neppure la partita Iva e mancava ogni tipo di autorizzazione.

Gli accertamenti

L’accertamento è stato fatto dalla Guardia di Finanza di Tricase che ha verificato la totale mancanza di una Scia, elemento indispensabile e preliminare per effettuare una simile attività; il tutto in seguito alle segnalazioni dell’Amministrazione Comunale di Specchia.

Tale struttura turistica è totalmente sconosciuta al fisco, non possiede alcuna autorizzazione ambientale per i reflui fognari, né risultano collegamenti all’acquedotto o autorizzazioni di pozzi e quant’altro necessario per l’approvvigionamento dell’acqua potabile. Un’attività che non ha mai pagato alcuna tassa comunale, né Imu né Tari pur se la spazzatura veniva regolarmente ritirata.