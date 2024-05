Venerdì 3 Maggio 2024, 04:20

Arrivano le conferme, dopo il deposito ufficiale delle liste per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi: i candidati pontini sono in totale sette, distribuiti nei diversi schieramenti, con l’eccezione del Pd e di Azione, che non presenteranno candidati del territorio provinciale di Latina. Quasi tutti sono candidati nella circoscrizione Italia centrale, per la quale si voterà in Lazio, Toscana, Umbria e Marche, ma qualcuno è candidato anche in altre circoscrizioni.

CENTRODESTRA

Quella del centrodestra è la pattuglia che si presenta con il maggior numero di candidati: quattro, nel collegio Italia centro, di cui due europarlamentari uscenti alla ricerca della conferma a Strasburgo. In Fratelli d’Italia, si ricandida l’uscente Nicola Procaccini, già due volte sindaco di Terracina, nonché uno dei più stretti collaboratori della premier Giorgia Meloni, di cui fu anche portavoce una quindicina di anni fa: Procaccini figura in lista direttamente alle spalle della Meloni, ma è da ricordare che nelle elezioni europee contano le preferenze personali, e non la posizione in lista. Forza Italia ricandida l’uscente Salvatore De Meo, già due volte sindaco di Fondi tra il 2010 e il 2020. Entrambi furono eletti nel 2019, ma De Meo fu tra gli eletti all’Europarlamento che dovettero attendere l’operatività della Brexit e l’uscita dei deputati britannici, e si potè sedere a Strasburgo nel febbraio 2020. Rivoluzione invece nella Lega, dove ha deciso all’ultimo minuto, una decina di giorni fa, di non ricandidarsi, l’uscente Matteo Adinolfi. Al suo posto, la Lega candida la deputata Giovanna Miele, eletta alla Camera nel 2022, e già consigliera comunale di Latina dal 2016 fino all’elezione da onorevole. Il partito di Matteo Salvini sceglie di proporre non uno ma due candidati dal territorio pontino: accanto alla Miele c’è infatti Franco Cardinale, consigliere comunale a Fondi, ed ex consigliere provinciale.

STATI UNITI D’EUROPA

Dopo tante indiscrezioni e molte voci, nei giorni scorsi è arrivata la conferma, ribadita ora anche dalla pubblicazione delle liste: si candida in Europa il presidente della Provincia di Latina nonché sindaco di Minturno (al secondo mandato) Gerardo Stefanelli. Lo fa nella lista “Stati Uniti d’Europa”, che vede insieme sei simboli (Iv, Psi, PiùEuropa, Radicali Italiani, LibDem, L’Italia c’è). La sua è una candidatura che nasce dalla stretta collaborazione con il leader nazionale di Italia viva, Matteo Renzi. M5S Una candidata da Latina anche per il Movimento 5 Stelle: si tratta della 32enne avvocatessa Federica Lauretti, che è stata votata dagli iscritti sul portale del movimento e inserita nelle liste certificate dal leader nazionale, l’ex premier Giuseppe Conte. La Lauretti si era già candidata al Consiglio comunale di Latina nelle scorse elezioni amministrative.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

L’Alleanza Verdi Sinistra, composta dai simboli di Europa Verde e SI-Sinistra Italiana, candida da Latina il 73enne Sergio Ulgiati, già docente di matematica e fisica nelle scuole medie e negli istituti superiori delle province di Latina e Roma, e successivamente professore associato di chimica fisica e chimica ambientale nelle università di Siena, Sassari e Napoli Parthenope. Ulgiati sarà candidato non solo nella circoscrizione Italia centro, ma anche in quella Italia sud.

NIENTE PONTINI PER PD E AZIONE

Scelte regionali o nazionali invece per il Partito democratico e per Azione, che non presentano candidati dalla provincia pontina. Non è la prima volta che accade, soprattutto per il Pd, che da diverse elezioni europee non porta rappresentanti pontini; oggi alle 18 a Fossanova presenterà la candidatura di Nicola Zingaretti. Azione, in provincia di Latina, ha puntato su Alessio D’Amato, già assessore regionale alla Sanità nell’ultima legislatura di Nicola Zingaretti.