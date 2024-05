Calcio Amatori, il Latina è campione provinciale

CALCIO

Una vittoria meritata, il terzo titolo consecutivo della Serie AM, il quinto negli ultimi sei anni, arricchito da un'altra coppa disciplina dopo quella ottenuta la scorsa stagione.

Il campionato organizzato dal Gruppo Sportivo Italiano ha un solo padrone, gli Amatori Latina. La squadra allenata da Andrea Bernardo ha stabilito un nuovo record, conquistando il campionato senza mai perdere una partita. Un dato rilevante considerando che il titolo provinciale è arrivato solo all'ultima gara, dopo una battaglia punto a punto con la San Damiano Terracina, ancora una volta seconda dopo aver allestito una formazione con diversi giocatori provenienti da Promozione ed Eccellenza.

La squadra allestita in estate dallo staff dirigenziale composto da Liberato Borrelli, Pierluigi Chiurato, Davide Mancini, Antonio De Grazia e Fabrizio Mercuri, si è dimostrata superiore sotto ogni punto di vista e adesso si preparerà per affrontare le finali nazionali di categoria a Rimini in programma a giugno. La forza del gruppo ha fatto la differenza, capace di tenere sempre alto il livello di competitività. Trascinati dalle giocate del miglior giocatore della competizione, Daniele Persichino, e dai gol del capocannoniere Gianluca Fincato, la formazione di Bernardo ha visto spiccare diverse individualità tra le quali Emiliano Coletta, autore di 14 reti, Valerio Pernasilici e Leo Martucci, autori di gol decisivi in gare particolarmente equilibrate, l'esperienza di Gianluca Galasso, Gigi Sannino, Fabrizio Mascolo e Mauro Carletti, la sapiente regia di Fabio De Bonis e Luca Falso, i pilastri del centrocampo Francesco Picciotto e Pietro Pinna, oltre a una batteria di portieri e difensori di altissimo livello per la categoria.

Tutti hanno dato il proprio contributo per firmare un'impresa mai riuscita nella storia del campionato amatoriale.

A sostenere il lavoro del tecnico Bernardo, autentico protagonista di questa stagione, il preparatore Roberto Passaretta e il dirigente accompagnatore Marco Panfili. Una famiglia, prima ancora che un gruppo imbattibile. Per i nerazzurri adesso inizia il cammino che porterà alla fase nazionale, in programma dal 13 al 16 giugno sulla riviera romagnola.

Tra le avversarie ci saranno la San Damiano Terracina, il Montello, che ha raggiunto la finale di Coppa di Lega, l'Otranto 2009 e il Cagliari 2007. Il 25 maggio, invece, allo stadio Francioni si disputerà la coppa Daniele Mariani tra i campioni in carica e la storica formazione Amatori Samagor, detentrice di 10 titoli italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA