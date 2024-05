Venerdì 3 Maggio 2024, 07:05

Ancora un atto inquietante la scorsa notte ad Aprilia dove è stato esploso l’ennesimo colpo di arma da fuoco. Teatro dell’intimidazione, ancora una volta, è stata la centralissima via Lombardia, una traversa di via dei Lauri, a poche centinaia di metri da piazza Roma.

Sul posto, una volta ricevuta la segnalazione, si sono portati immediatamente i carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio che hanno dato avvio alle indagini e proceduto con i rilievi del caso. I militari agli ordini del tenente colonnello Paolo Guida non hanno però rinvenuto il bossolo del proiettile esploso. Il colpo di pistola di via Lombardia è solo l’ultimo di una serie di casi analoghi consumatisi negli ultimi mesi ad Aprilia, sia in centro che nelle periferie della città. Una inquietante escalation che preoccupa non poco l’intera comunità apriliana.

Poche ore prima del 25 aprile vennero esplosi sei colpi di pistola all’indirizzo di un’auto parcheggiata in via Pantanelle. Il mezzo, di proprietà di una donna incensurata, venne crivellato di colpi dai malviventi. In precedenza venne preso di mira un altro veicolo, stavolta in via Aldo Moro, di proprietà del titolare di un bar. Almeno quattro gli spari esplosi nel cuore della mattinata, tra le auto in transito ed i pedoni.

E poi i due episodi avvenuti proprio in via Lombardia. Il primo il 31 gennaio scorso quando una Porsche Cayenne, parcheggiato in strada venne centrato da tre colpi di arma da fuoco che mandarono in frantumi il parabrezza anteriore. Il secondo episodio, infine, tre settimane più tardi.

Era il 23 febbraio quando vennero uditi dai residenti almeno tre spari, ancora una volta in pieno giorno. Episodi che hanno creato un sentimento diffuso di allarme tanto che il prefetto di Latina, di concerto con le forze dell’ordine, decise poi di dare il via ad una serie di operazioni ad alto impatto sul territorio apriliano come risposta concreta ai diversi episodi criminali accaduti in città da inizio anno.